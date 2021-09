Federiconon è stato convocato da Robertoper la sfida con la Lituania. Il CT ha diramato le convocazioni per l'ultima partita della pausa per gli impegni dell'Italia e l'esterno bianconero non figura per un piccolo fastidio al flessore. Per questo motivo, anche la sua presenza per la sfida tra i bianconeri e il Napoli è in dubbio. Chiesa ha comunque svolto parte della rifinitura con i compagni e - in attesa di notizie ufficiali - coltiva ugualmente ottimismo per il rientro in campionato.