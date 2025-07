Chiesa non convocato dal Liverpool per il ritiro: aria di addio

Getty Images

Dove può andare Federico Chiesa

sembra non rientrare (già) più nei piani del. Il tecnico Arne Slot, infatti, non lo ha convocato per il ritiro pre-campionato, dopo una stagione che ha visto l'esterno azzurro sempre ai margini della squadra con appena 14 presenze all'attivo (per 466 minuti totali), due goal e due assist. Fresco vincitore della Premier League, ora l'exvuole tornare in Italia e, soprattutto, sentirsi di nuovo protagonista ad alti livelli, anche per non perdere il treno della Nazionale.Al momento non ci sono trattative concrete con club di Serie A, ma solo qualche accostamento: si è parlato di lui, per esempio, in riferimento al Napoli (che però, per lo stesso ruolo, sta tentando di avvicinarsi a Dan Ndoye), ma anche al Milan, a sua volta attivo anche su altri obiettivi per quella zona di campo. Si attendono ora sviluppi, con Chiesa a caccia di un'occasione per rilanciarsi e archiviare una stagione tutt'altro che semplice.

Quanto guadagna al Liverpool

Con tutta probabilità, comunque, il classe 1997 lascerà il Liverpool in prestito: troppo alto, almeno per i club italiani, lo stipendio che percepisce in Inghilterra, che si aggira intorno ai 7 milioni e mezzo di euro all'anno. La sua situazione, ad ogni modo, resta in evoluzione, con il calciomercato che non smette mai di regalare sorprese.