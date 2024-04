Juventus, le ultime sul futuro di Chiesa

Ieri sera, nel match contro la sua ex squadra, non ha convinto fino in fondo, tanto da non riuscire a strappare la sufficienza dai giornali. All'Allianz Stadium contro laFedericonon ha ripetuto la bella prestazione offerta in Coppa Italia, limitandosi a un paio di spunti tra cui il cross per il gol del raddoppio della, poi annullato per fuorigioco. Intanto, mentre la fine della stagione si avvicina sempre di più, aumentano anche le voci sul suo futuro, come è inevitabile che sia dato che il suo contratto è in scadenza nel 2025.Come scrive Il Corriere dello Sport, ad oggi non ci sono alternative: o il(anche di un solo anno) o la cessione in estate, possibilità da non escludere. Stando al quotidiano, infatti, per l'esterno azzurro è in arrivo un'offerta importante dalla Premier League, dove a manifestare interesse è stato soprattutto il. Il campionato inglese potrebbe essere un'opzione attraente per il classe 1997, propenso comunque a definire il suo futuro solo a stagione conclusa, quando saranno più delineati anche gli scenari della Juve.