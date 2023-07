Il Napoli si guarda attorno per quello che potrebbe essere l'erede di Hirving Lozano (contratto in scadenza per lui e sirene americane che si fanno sentire). Come racconta Il Mattino, gli intermediari hanno proposto Federicoal Napoli. Cifre da capogiro, però, perché la Juve chiede 60 milioni per l'ex Fiorentina e il calciatore vorrebbe un ingaggio da 7 milioni a stagione. Per questo motivo non rientra nei piani di De Laurentiis.