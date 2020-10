È successo tutto in poche ore, molto concitate. Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino, la positività al Covid-19 di Weston McKennie e la decisione del Giudice Sportivo di omologare la vittoria a tavolino per 3-0 a favore della Juventus e assegnare un punto di penalizzazione al Napoli. Una sentenza che ha già scatenato il ricorso del club partenopeo. Ma in mezzo a questo trambusto, Andrea Pirlo deve preparare il ritorno in campionato contro il Crotone, tra assenze e infortuni



QUI RONALDO E MCKENNIE – Il fenomeno portoghese è partito da Lisbona con un aereo-ambulanza ed è atterrato intorno alle 17 di ieri. Adesso dovrà restare in isolamento presso il proprio domicilio per almeno 10 giorni, sperando di recuperare in extremis per la sfida contro il rivale di sempre Leo Messi. Ronaldo è asintomatico, sta bene e vorrebbe addirittura giocare, ma deve aspettare il tampone negativo, come il resto della squadra. Perché tutto il gruppo è stato messo in isolamento fiduciario dopo la positività di McKennie. Nei prossimi giorni è previsto il rientro dei giocatori che hanno concluso gli impegni con le rispettive nazionali, nel frattempo i presenti alla Continassa verranno sottoposti a nuovi giri di tamponi e ad allenamenti distanziati. La speranza di Pirlo è quella di poter svolgere venerdì un allenamento con il gruppo che andrà in spedizione a Crotone, senza Ronaldo, senza McKennie e senza Ramsey, ko con il Galles ma fortunatamente sono escluse lesioni muscolari. Con Dybala che con l’Argentina non ha mai toccato il campo a causa di un problema gastrointestinale. Quali saranno le scelte di Pirlo? LE SCELTE IN VISTA DI CROTONE, SPAZIO AL TRIDENTE? – Tempi ristretti per provare l’undici anti-Crotone e tante assenze, le premesse per la prima post-nazionali non sono le migliori. Ma le soluzioni non mancano. Perché in difesa la premiata ditta Bonucci-Chiellini sarà presente a presidiare la porta di Szczesny, presente come il supporto sulle fasce dato da Danilo (in questa prima parte adattato nella difesa a tre), Cuadrado e Frabotta. Non ci sarà McKennie, ma Pirlo a centrocampo recupera Rabiot, che per regolamento (Juve-Napoli a tavolino vale come partita giocata) sconta la squalifica di un turno rimediata contro la Roma. Davanti, con un Dybala non in condizione, spazio al possibile tridente Chiesa-Morata-Kulusevski. Gli esterni hanno giocato con regolarità con le proprie nazionali, mentre per quanto riguarda lo spagnolo, il tecnico bianconero non ha avuto paura di gettarlo nella mischia dal primo minuto contro la Roma, appena ritornato a Torino. A posteriori è sembrato un azzardo, una scelta fin troppa coraggiosa, ma a Pirlo il coraggio non manca e nella sua testa ha già varato la variante data dai tre nuovi acquisti. Più i giorni passano, più l'esordio del colpo da 60 milioni Chiesa prende forma.