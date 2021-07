Un Europeo così. Una vetrina così. Un giocatore così.La prima risposta dei bianconeri in tal senso è già arrivata: è incedibile, davanti a qualsiasi cifra e qualsiasi offerta. Federico è un patrimonio bianconero e - come racconta Calciomercato.com - è nel lotto riservatissimo dei calciatori per i quali i bianconeri non vogliono sentire alcuna ragione. In sua compagnia, De Ligt e Kulusevski.Qualcuno ha però osato bussare. Secondo CM, Chiesa sta salendo rapidamente in cima alla lista degli juventini più ambiti. Mezza Premier è su di lui, il Liverpool di Klopp in primis, poi in Germania c'è il Bayern Monaco.Ecco, a proposito. Formalmente,Per cedere Chiesa, la Juve dovrebbe infatti anticiparne il riscatto e l'operazione non è in programma. Per 'tenerlo' con i colori bianconeri, dalle casse societarie partiranno 7 milioni in direzione Firenze, nella passata stagione erano stati 3. Poi si procederà al riscatto: altri 40 milioni da pagare alla Viola, in tre esercizi più altri 10 di bonus. Totale: 60 milioni. Per blindarlo definitivamente.