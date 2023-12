Il forfait dicontro il Frosinone, annunciato alla vigilia da Massimiliano Allegri aveva lasciato tutti sorpresi visto che fino al giorno prima il giocatore si era allenato regolarmente. Come però già successo in stagione, massima prudenza quando si tratta delle sue condizioni. Se non si sente al 100%, meglio tenerlo fuori, la posizione condivisa da Federico e lo staff della Juve. Il fastidio al tendine rotuleo però non preoccupa eA meno di sorprese, Chiesa ci sarà, pronto a trascinare nuovamente la Juve, dal primo minuto o eventualmente, subentrando nel secondo tempo.Una settimana importante per la Juve, volenterosa di chiudere nel migliore dei modi il 2023. Non solo il campo, alla ContinassaUno dei più delicati è quello di Federico Chiesa, che a giugno arriverà a solo un anno dalla scadenza. Ecco perché l'obiettivo della dirigenza è non andare troppo in là e cercare di trovare un accordo in tempi brevi. Nei prossimi giorni, da quanto riferisce calciomercato.com,Serve firmare al più presto prolungando di almeno un anno, con un ritocco dell'ingaggio. Chiesa mette nel mirino la Roma, la Juve però, guarda anche oltre.