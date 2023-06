Nel post partita di Udinese-Juventus la scena se l'è presa Massimiliano Allegri con le dichiarazioni sul suo futuro anche se non sono state le uniche parole che hanno lasciato qualche dubbio in casa bianconera. Sui social infatti si sono alimentate perplessità sulle frasi diQuestione però di fraintendimenti e di quel "poi vediamo" pronunciato dall'esterno italiano sul futuro.In realtà, prendendo tutta la sua intervista, Chiesa ha mandato più di un segnale di come voglia restare ancora a Torino. "Adesso pensiamo alla Nazionale, poi a tornare qua e a far bene", nell'ultima frase c'è tutto.. Nelle dichiarazioni del giocatore c'è di più. C'è la responsabilità di chi è consapevole di essere uno dei pilastri su cui si poggerà la Juve del futuro. E di chi non ci sta a vivere altre stagioni come le ultime due."Bisogna rialzarci e pensare al futuro, noi dobbiamo pensare a riportare la Juve competitiva ma nel vero senso della parola", ha aggiunto a Dazn. Ecco,. Non è più un ragazzo e ha già mostrato di poter stare ai massimi livelli. Ha fatto la differenza all'Europeo, vincendolo, e anche in Champions League nella prima stagione a Torino.Quella Champions League di cui non a caso ha parlato subito nel post partita, ricordando che la Juve sul campo l'ha raggiunta. Non potrà disputarla il prossimo anno ma vuole "rassicurazioni" che sarà un'assenza per solo una stagione dalla competizione più importante. Come ha dettonel vero senso della parola.