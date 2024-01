È la partita dell'anno, almeno per ora. E come tale non si può sbagliare nulla. Non possono sbagliare niente i giocatori in campo, chiamati ad andare oltre i propri limiti per battere un'Inter che il campo sta confermando comunque più pronta e matura se non proprio più forte. Non può sbagliare nulla Max Allegri, punito oltre ogni demerito dall'espulsione di Arek Milik ma che ha comunque commesso diversi errori contro l'Empoli, tra l'esclusione iniziale di Kenan Yildiz al ritardo nel suo ingresso in campo: un episodio soltanto però in un campionato che fin qui ha visto il tecnico bianconero sbagliare poco o nulla in precedenza, guidando una Juve in fase di rifondazione al ruolo di unica reale anti-Inter. L'incidente di percorso di sabato scorso ormai è alle spalle, al derby d'Italia arriverà una Juve priva anche di Milik per squalifica ma che ritroverà almeno Danilo, lasciato a riposo in quanto diffidato. Con un focus mirato sulle condizioni di Federico Chiesa e Adrien Rabiot: entrambi ci saranno, da capire ancora se dal primo minuto o se a partita in corso, Chiesa è già tornato in gruppo mentre il francese è atteso a pieno regime solo a partire da giovedì. Con Weston McKennie che ha dal canto suo già dimostrato di saper stringere i denti, già in gruppo oggi, il colpo alla caviglia rimediato con l'Empoli non gli impedirà di esserci con l'Inter.Juve al lavoro dunque. Con le idee decisamente chiare. Scopri in gallery la probabile formazione in vista della sfida scudetto con l'Inter