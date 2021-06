Federico Chiesa, quasi un deus ex machina della vittoria soffertissima per 2-1 dell'Italia sull'Austria negli ottavi di finale degli Europei, ha parlato nel postpartita in collegamento con Sky Sport: "Congratulazioni all'Austria che ha giocato molto bene, ma noi abbiamo avuto le occasioni, abbiamo segnato e abbiamo meritato di passare il turno. Mister Mancini ci vuole sempre pronti e ce lo dice sempre in allenamento: ci sono 26 titolari in questo gruppo, tutti vogliono dare una mano alla squadra".

IL GOL - "Sono stato calmo e non mi sono fatto prendere dalla voglia di tirare al volo e sfondare la porta: ho controllato le emozioni e calciato bene il pallone".

CHE SOFFERENZA! - "Loro sono stati intensi e hanno saputo anche tenere il pallone, abbiamo dato vita davvero a un grande ottavo di finale".