Tra poche ore la Juve scenderà nuovamente in campo e lo farà nel big match contro la Roma di Mourinho. Sarà una gara particolare per Federico Chiesa, ammesso che venga mandato in campo, dato che i giallorossi sono la squadra contro la quale il numero 7 bianconero ha disputato più match in Serie A, ma senza mai riuscire a segnare un gol.