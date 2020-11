Dopo la vittoria contro il Cagliari la Juventus ha già voltato pagina, testa alla sfida con il Ferencvaros che i bianconeri affronteranno martedì sera in Champions. Secondo quanto riporta Tuttosport, uno tra Kulusevski e Arthur potrebbe riposare con l'inserimento di McKennie; da valutare le condizioni di Ramsey per un ritorno in campo dopo l'infortunio, Chiesa pronto a un posto da titolare al posto di Bernardeschi.