Dopo una breve pausa concessa da Massimilianoin occasione del Natale, la Juventus è tornata al lavoro in vista dell'ultima sfida casalinga del 2023 contro la Roma, in programma sabato all'Allianz Stadium. Mentre i giocatori si preparano per questo importante confronto, ci sono alcune incognite legate alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave della squadra.In particolare, sono in fase di verifica le condizioni di Federico, Manuele Mattia. Tutti e tre hanno svolto allenamenti individuali e dovrebbero riunirsi al gruppo nei prossimi giorni. Chiesa, fermatosi alla vigilia della partita contro il Frosinone a causa di un fastidio al tendine rotuleo, è stato precauzionalmente lasciato a Torino da Allegri. Tuttavia, c'è ottimismo per il suo recupero in tempo per il match contro la Roma.