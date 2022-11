L’allenamento di oggi servirà a capire se i due attaccanti potranno recuperare per la sfida di domani con la Lazio, sfida chiave per chiudere il 2022 al meglio. Ieri hanno lavorato parzialmente in gruppo, ma soltanto nella seduta odierna si capirà se l’evoluzione sarà tale da permettere di essere tra i convocati dopo il forfait nella trasferta di Verona. Il problema di Vlahovic non lascia tranquilli alla Continassa, visto che si protrae dal Benfica, e i rischi da correre sono pochi, specialmente con il Mondiale alle porte e con la Juve che intende privilegiare a prescindere la guarigione completa del calciatore. Chiesa, invece, dopo il rientro ha avvertito un fastidio al ginocchio ed è rimasto a riposo, ma oggi si capirà se potrà far parte della gara. Sotto la lente di Allegri ci sarà anche Locatelli, che non è al meglio per un fastidio all’adduttore, spiega il Corriere dello Sport.Ecco la probabile formazione della Juve.JUVENTUS (3-5-1-1) - Szczesny; Bremer Bonucci Danilo; Cuadrado Fagioli Paredes Rabiot Kostic; Miretti; Milik.LAZIO (4-3-3) - Provedel; Hysaj Casale Romagnoli Marusic; Milinkovic Cataldi Vecino; Anderson Immobile Pedro.