Chiesa-Liverpool ai titoli di coda: dove può andare

La situazione di Federicoalè sempre più delicata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ex esterno della Juventus, ceduto ai Reds durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, non è riuscito a imporsi sotto la guida del nuovo tecnico Arne Slot.I numeri parlano chiaro: solo quattro presenze in Premier League finora, troppo poche per un giocatore che avrebbe dovuto rappresentare un rinforzo importante per l’attacco del club inglese. Paradossalmente, a Chiesa manca ancora una sola presenza per ottenere la medaglia di campione d’Inghilterra, ma la sua avventura in Inghilterra rischia di chiudersi subito dopo aver festeggiato il titolo.

L’attaccante della Nazionale italiana, che rischia però di perdere il posto in azzurro, sta valutando seriamente un ritorno in Serie A nella prossima finestra estiva. Non mancano le pretendenti: diversi club italiani, tra cui il Napoli e la Roma, osservano con attenzione la situazione.Il Liverpool, dal canto suo, potrebbe decidere di cederlo per rientrare almeno parzialmente dell’investimento fatto. Dopo una stagione da dimenticare, Chiesa cerca il rilancio. E l’Italia, dove ha brillato con la maglia della Juventus e della Nazionale, potrebbe essere la sua via di fuga ideale.