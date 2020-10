7









Federico Chiesa, a Sky Sport, commenta l'esordio in Champions con la Juventus.



L'ESORDIO - "Buonasera a tutti. Mi sono messo a disposizione del mister, ho fatto ciò che mi ha chiesto, sono stato largo e ho puntato l'uomo creando superiorità. Esordio in Champions, fantastica serata e poi abbiamo vinto. Non poteva andare meglio".



RUOLO - "Mi trovo dove mi mette il mister, oggi ha scelto questa formazione ed ero pronto. Destra o sinistra non fa differenza". JUVE DIVERSA - "Siamo un gruppo giovane, come hai detto. Stiamo bene insieme. Già dai primi giorni ero parte del gruppo. Squadra giovane, ma ogni giorno la Juve scende in campo per vincere".



FUTURO - "Trio giovane, ma già per il presente? Abbiamo giocato come voleva il mister, sia a Crotone che qua. Cambi di gioco, subito a puntare. Bravi sia a Crotone che qui a inizio secondo tempo, aprendo una partita sin da subito altrimenti sarebbe arrivato qualche problema. Li abbiamo provati in allenamento".



MENTALMENTE - "Stasera volevamo la vittoria e i primi tre punti in Champions. Abbiamo dato tutto per uscire da questo campo con una vittoria. Tante critiche, ma alla Juve ci sono sempre tante aspettative. Dobbiamo vincere ogni volta che scendiamo in campo".