Dopo la bella doppietta contro la Macedonia del Nord, Federicoè pronto a indossare una maglia da titolare anche nel match decisivo di questa sera tra. L'esterno dellaè un punto fermo della squadra di Luciano Spalletti, sia per qualità tecnica che per leadership. A parlare di lui in questo senso sono anche i colleghi di Sky Sport, secondo cui la sua presenza ha un risvolto positivo su tutti i compagni che, quando sanno di poter contare su di lui, cambiano atteggiamento e iniziano a dare qualcosa in più.