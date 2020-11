1









Come racconta il Corriere dello Sport, "Chiesa oggi sosterrà gli esami che stabiliranno la reale entità dell'infortunio". Anche Tuttosport si sofferma sul guaio fisico patito dall'esterno: "Non sembra un guaio serio, ma lo staff medico e quello tecnico ha preferito non correre rischi rinunciando al giocatore. Oggi Chiesa dovrebbe essere sottoposto a nuovi accertamenti strumentali, come Chiellini, che si è fermato sabato per un problema alla coscia sinistra: gli esami diranno l’entità degli infortuni e i tempi di recupero. I medici bianconeri sono in contatto con quelli della Nazionale e Chiesa, che avrebbe dovuto aggregarsi agli azzurri domani, è destinato a restare a casa, come il capitano".