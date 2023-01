"L'altro giorno è entrato 10 minuti più recupero, quindi è sempre un tempo. Con il minutaggio di recupero che danno ora, chi entra a 20/25 minuti dalla fine gioca sempre 35/40 minugli serviva una partita del genere per alzare molto i ritmi. Sta crescendo di condizione, non so se lo farò giocare dall’inizio comunque più avanti si va e più minutaggio mette dentro. Sono molto contento", così Massimiliano Allegri ha risposto in conferenza stampa alla domanda su Federico Chiesa.