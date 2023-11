Non ha segnato questa volta (anche se c'è andato molto vicino nel primo tempo), ma probabilmentePer forza dell'avversario, importanza del match e per come ha trascinato la squadra, aiutando in fase difensiva con recuperi "eroici" anche quando ormai non aveva più energie. Ha lasciato il campo a 10 minuti dalla fine, dopo aver saltato nuovamente un avversario e subito l'ennesimo fallo della sua partita. Senza dubbio Fede è il volto di questa nazionale, il giocatore più pericoloso in attacco e un esempio per atteggiamento e dedizione alla causa. Se l'Italia andrà in Germania tra pochi mesi il merito è tanto anche del giocatore della Juve. Un europeo che gli azzurri giocheranno da campioni in carica...un trofeo arrivato ovviamente con Chiesa protagonista assoluto, come lo è stato negli ultimi giorni.