"Non è quello della Lazio, resta largo e marginale, non cerca mai il dribbling o l'affondo. Non si ricorda una giocata", questo il giudizio di Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Zaccagni. L'attaccante della Lazio prende 5 in pagella. Spalletti aveva scelto lui per sostituire Chiesa come esterno di sinistra ma i risultati non sono stati quelli sperati.