Federicoha lasciato il ritiro della Nazionale. L'esterno bianconero è pronto a fare rientro a Torino, dove ad attenderlo ci saranno nuovi accertamenti per il problema al flessore che l'ha privato dell'ultimo impegno azzurro con la Lituania. Adesso la priorità è capire se ci sarà o meno per la sfida con il Napoli:Dopo aver svolto parte dell'ultima seduta con il gruppo azzurro - anche questo, altro segnale positivo -, Chiesa (così come Zaniolo) ha deciso di raggiungere direttamente Torino per proseguire il lavoro e valutare l'entità del problema.