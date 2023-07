. E' stato un Federicoa tutto gas quello visto contro il Milan, un Chiesa che ha rimesso in campo tutto se stesso. Sì, perché dopo qualche minuto di ambientamento, Fede è tornato a fare il Fede, quello conosciuto prima dell'infortunio e che lui stesso e la Juventus hanno cercato per tutto lo scorso anno. Certo, è solo la prima amichevole estiva, ma qualche segnale l'ha dato ed è obbligatorio coglierlo., ma sono soprattutto piccoli avvertimenti. Per gli altri e per sé.Ed è questa la vera buona notizia per Massimiliano Allegri. Il Federico spento dello scorso anno sembrava spesso prigioniero della scarsa brillantezza nel chiudere le sue giocate, dei troppi pensieri. Poco libero, insomma, di esprimersi sfruttando le sue vere doti. Ecco, stanotte è stato tutto diverso. La sicurezza nei propri mezzi è la base per chi fa del duello la sua arma migliore, la serenità il miglior compagno di viaggio. Che Chiesa abbia tanta voglia di rimettersi al centro della Juve non c'è dubbio (nonostante il mercato),