È notizia di oggi chee non sarà Dusan, ma nemmeno un ritorno clamoroso di Cristianoall'ombra della Mole, bensì un certo Federico. Il gioiellino bianconero che ha trascinato l'Italia alla vittoria dell'in Inghilterra la scorsa estate è attualmente fermo ai box peral legamento crociato e salterà anche l'inizio di stagione ma la scelta del numero di maglia chiarisce subitodel figlio d'arte dal momento del suo rientro:L'che ha scelto l'attaccante classe 1997 è importante, il numero di Cristiano Ronaldosu Chiesa che sicuramente non deluderà. Arrivato a Torino tra i dubbi dei tifosi che temevano potesse essere un "Bernardeschi Bis" Federico in silenzio ha saputo farsi sempre più spazio tra le fila di Madama e anche nel cuore dei suoi tifosi, che ora sono fiduciosi sul numero che gli è stato affidato e anzi, sono certi che saprà onorarlo.Non ci sono dubbi, la Juventus deve ripartire da Federico Chiesa e Federico Chiesa appena sarà recuperato dovrà ripartire dalla Juventus.