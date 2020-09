"Chiesa? L’ho già detto, se arrivano le offerte giuste andrà via. Abbiamo avuto offerte dall’estero, ma niente di concreto e lui vuole rimanere in Italia". Rocco Commisso con queste parole rilasciate a 90esimo minuto ha ribadito la posizione del club viola sul futuro di Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina non lo lascerà partire a prezzo di saldo ma vuole 60/70 milioni di euro. Nessun club italiano, ad oggi, può arrivare a quella cifra e se a questo si aggiunge che il rinnovo del contratto di Chiesa, a soli due anni dalla scadenza, è una strada difficile da percorrere, allora non è da escludere che un'operazione possa essere portata avanti anche in prestito con obbligo di riscatto, dilazionato nel tempo. La Juve ci pensa, a patto che si scenda intorno ai 50 milioni di euro e si inserisca almeno una contropartita tecnica.