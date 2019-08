Il mercato ci ha abituato a considerare realizzabile qualunque impresa, anche la più difficile e piena di insidie. Quello che invece sta accadendo intorno al nome di Federico Chiesa è qualcosa di nuovo da annoverare negli annali del calciomercato. Da una parte vi è una società, la Fiorentina, con una nuova proprietà che proprio non vuole minimamente prendere in considerazione l’idea di cedere il proprio miglior prospetto. Dall’altra c’è una società, la Juventus, che vuole fortemente il giovane attaccante italiano. Nel mezzo c’è proprio lui, Chiesa appunto, che vorrebbe andare alla Juve, con la quale ha già le basi di un accordo, ma si trova, suo malgrado, bloccato. Poi, da un altro angolo, è intervenuta un’altra società ancora, l’Inter, che vorrebbe soffiare l’acquisto alla Juve. Insomma, Juve ed Inter stanno battagliando per un giocatore che, ufficialmente, per questa stagione non è in vendita. La battaglia potrebbe dunque essere propedeutica ad un trasferimento futuro e, come riporta Tuttosport, in questo caso la Juve sarebbe ancora in vantaggio sui nerazzurri. Pesa l’accordo verbale tra Paratici ed il giocatore trovato nel giugno scorso prima che a guidare la Fiorentina arrivasse Rocco Commisso. Per strappare il si del numero 25 viola, Marotta dovrebbe convincerlo che il progetto nerazzurro sarebbe il migliore sia economicamente che tecnicamente.