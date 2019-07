Come riporta il Corriere dello Sport, Federico Chiesa vuole a tutti i costi vestire la maglia della Juventus. Al momento, però, il neo patron della Fiorentina Rocco Commisso sembra non voler cedere alla richiesta del suo giocatore blindandolo, di fatto, alla maglia viola. Nel frattempo, da casa Juventus si va delineando la posizione di Mario Mandzukic. Il campione croato è sempre più in bilico non rispondendo, come caratteristiche, al calcio tutto schemi e rapidità di Maurizio Sarri. Un’ipotesi vagliata dagli ambienti bianconeri è quella di inserire il croato nella trattativa per arrivare a Federico Chiesa. La Juve ci pensa. Commisso farà lo stesso?