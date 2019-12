Federico Chiesa affronterà l'Inter nel posticipo di domani sera con la sua Fiorentina. La Juventus si augura che il talento classe '97 sia in grado di fermare la corsa dei nerazzurri, che guidano la Serie A davanti ai bianconeri di due punti. Poi, la prossima estate, sarà tempo di una nuova rivalità, ma sul mercato, tra Juventus e Inter proprio per Chiesa, grande obiettivo di entrambi i club in ottica futura. Un intreccio da brividi per il gioiello viola, atteso a una grande partita domani.