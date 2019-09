Non è stata quella che si può definire un'estate facile. Federico Chiesa aveva già cominciato a pensare in bianconero, prima che Rocco Commisso sparigliasse le carte del mercato bloccandolo a Firenze, consacrandolo a cardine della sua nuova Fiorentina americana. Una promessa non mantenuta, o forse, giusto appena sussurrata, legava il destino dell'ala della Fiorentina alla Juventus. Eppure, ora i giochi si sono riaperti e, come scrive Tuttosport, la Juventus ritorna nella vita di Chiesa: sabato in campionato, ma anche a giugno sul mercato. Occhio però, che la stagione in corso potrebbe valere come ennesimo trampolino di lancio e, quindi, richiamare altri interessanti osservatori.



NON SOLO JUVE - Così, se l'appuntamento prossimo sarà quello della prossima e accesissima sfida tra la Viola e la Juventus, giugno 2020 appare un po' più distante. Per tutti, forse, ma non per l'Inter, che ha segnato la data sul calendario per provare a farsi sotto con Commisso e strappare così Chiesa all'acerrima rivale Juve. Nerazzurri, ma non solo: un piccolo spiraglio con l'estero potrebbe riaprirsi, dopo i sondaggi fatti da Liverpool e Bayern Monaco per il figlio di Enrico. Una possibilità che Commisso e tifosi potrebbero sposare, visto che - in Italia - malgrado l'Inter, sia ancora la Juventus la favorita al talento dell'ala azzurra.



FEDERICO II - L'azzurro, già, quel colore che ieri sera ha condiviso con il suo amico, ex compagno ed omonimo Bernardeschi. Esce Chiesa entra Berna, nelle rotazioni di Mancini potrebbe essersi intravisto un piccolo assaggio di quello che sarà il prossimo attacco della Juventus? Come detto, giugno è ancora lontano ed ora l'obiettivo di Sarri resta sì Chiesa, ma dal punto di vista del campo: con Ribery sull'altra fascia, sono loro le insidie maggiori per la difesa bianconera, che registra gli uomini contati specialmente sui terzini., In attesa di capire come giocheranno i Viola, Alex Sandro e Danilo sono avvisati: Chiesa ha la Juventus nel destino.