alla Fiorentina in cambio di Chiesa? I rumors di mercato proseguono, in casa viola. Ma l'esterno bianconero - che ben ha figurato in questa stagione - al momento non sarebbe interessato. "Ho fatto tanto per guadagnarmi questa maglia, adesso non ho intenzione di mollarla", le parole di Leonardo a Sky Sport qualche settimana fa. Ma la Juve aspetta, e valuta. "Un po’ di giorni fa potevamo immaginare anche che in un’eventuale operazione tra viola e bianconeri potesse rientrare anche Perin. Potrebbe essere Spinazzola il calciatore che qualora andasse in porto la trattativa, potrebbe essere aggiunto al 'pacchetto' di denaro”, raccontano intanto da Toscana TV. Situazione in bilico, tutti in ballo. Pure Spinazzola.