Federico Chiesa resta nel mirino della Juventus per la prossima stagione. Il fantasista viola è uno dei pezzi pregiati del mercato e secondo quanto riporta Tuttosport sia la Juventus che l'Inter non hanno perso le speranze di acquistarlo. L'attuale accordo tra Chiesa e il suo club scade nel 2022 e nonostante le parole di Commisso che ha recentemente aperto al rinnovo, Chiesa non ha escluso la possibilità di lasciare Firenze e, nel caso, resterebbe volentieri in Italia. Bianconeri e nerazzurri sono sempre alla finestra.