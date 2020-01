Come raccontato da Tuttosport, Federico Chiesa sarà oggetto di un furioso testa a testa tra Inter e Juventus. Nella prossima estate, i due club si scontreranno in campo e sul mercato per l'esterno azzurro: la sensazione è che l'asta possa partire già da primavera. Chiesa aveva già un accordo con i bianconeri, ma adesso è una questione da risolvere e un muro da abbattere. Staremo a vedere.