E' tornato di moda il nome di Federico Chiesa per la Juventus. Certo, diverse tessere dovrebbero incastrarsi, come ad esempio la cessione di Douglas Costa, ma Il Corriere della Sera, conferma che l'esterno viola è tornato alto nelle gerarchie della Vecchia Signora che non può permettersi i 70 milioni chiesti da Commisso. La Juve avrebbe cercato di avvicinarsi proponendo un prestito biennale con obbligo di riscatto ma tra i tanti ostacoli nella corsa a Chiesa è spuntato anche il Milan che gode del forte gradimento dei viola per Paquetà e ha già discusso di un possibile scambio con Ramadani, agente (di Sarri) vicino alla famiglia Chiesa.