1









La pista che porta Federico Chiesa alla Juventus sembra essersi raffreddata. Infatti, per l'esterno della Fiorentina, i bianconeri non sembrano disposti ad accettare le condizioni imposte da Rocco Commisso: il patron viola chiede almeno 70 milioni per il suo talento. Troppi per la Juve, che aspetta uno sconto: secondo quanto riporta Calciomercato.com, senza un'apertura da parte del club di Firenze, sarà difficile che Paratici possa proseguire la corte per Chiesa. Un discorso che vale anche per l'Inter, l'altra pretendente del classe '97.