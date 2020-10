Quale numero di maglia prenderà Federico Chiesa? Alla Fiorentina aveva la 25, ma per lui non sarà possibile indossarlo in quanto occupata da Adrien Rabiot. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la numero 20 è libera, pronta per essere indossata la suggestione di vedere il figlio con la maglia del padre è tanta. Per conoscere la sua scelta definitiva dovremo aspettare ancora un po’, almeno la fine degli impegni della Nazionale, quando poi ci sarà la presentazione ufficiale del classe ’97. A quel punto non ci saranno più dubbi e il numero di maglia verrà rivelato definitivamente. Che sia la 20?