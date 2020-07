Come Valentino e Sandro Mazzola, un unicum nella storia del calcio italiano. Con la tripletta nell'ultima gara, Federico Chiesa è diventato il secondo "figlio d'arte" a collezionare una tripletta e a condividere lo stesso obiettivo con il padre (che ne ha messe tre). Dieci gol in campionato, uno in Coppa Italia: ora non vuole più fermarsi, anche complice il rapporto con Iachini. L'ultima partita con la Spal sarebbe perfetta per incrementare il suo score. Poi? Poi si vedrà. Il rinnovo è lontano e la Juve è sempre a un passo: la conferma del tecnico, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe rappresentare un fattore in più per decidere di rimanere un altro anno in viola.