"Quanto può darealla? Tantissimo, è giovane. Sta bene, mi auguro possa ritornare il giocatore che era". Queste le parole di Federico, che quest'oggi ha fatto tappa alla Continassa per salutare gli ex compagni di squadra, ai microfoni di Radio Bianconera. L'attuale giocatore del Toronto FC ha poi aggiunto sul classe 1997: "Ruolo? Penso sia esterno sinistro del 4-3-3. Paragoni con? Difficile, quello è un marziano. Sta battendo record su record. Questi paragoni non fanno bene a nessuno".