Nel documentario "Back on Track" visibile su Amazon Prime Video, ildellaAlessandroha parlato anche di alcuni momenti cruciali del percorso di recupero dall'di Federico. Ecco il suo racconto: “Nel recupero la forza mentale fa il 70%, bisogna andare avanti, giorno dopo giorno, mettersi in gioco e superare la paura dell’ignoto che si presenta ogni giorno. Vederlo correre è un tripudio di emozioni, vengono le risposte. Capiamo se abbiamo lavorato in modo corretto e appropriato. La scarpa da calcio è l'ultimo step della riabilitazione, si deve stare attenti perché dà sollecitazioni a gamba e ginocchio diverse rispetto alla scarpa da ginnastica”.