A pari punti in classifica, ma lontanissime nelle previsioni degli analisti. Pronostico netto su Planetwin365 per il derby di domani tra Torino e Juventus. La vittoria in Champions League contro il Chelsea riporta in primo piano i bianconeri, avanti a 1,91 all'Olimpico Grande Torino. L'assenza di Dybala e Morata non basta al Torino per avvicinarsi ai bianconeri, visto che la prima vittoria dopo quella del 2015 eÌ data a 4,30, mentre un altro pareggio come lo scorso aprile pagherebbe 3,40. Netto anche il giudizio degli scommettitori: il 50% ha puntato sul «2» di Allegri, mentre sul colpo di Juric eÌ andato il 22% delle scelte. Occhio peroÌ alla difesa bianconera, che ha subiÌto gol in tutte le sei giornate disputate finora: almeno una rete del Toro (che fin qui eÌ sempre andato a segno) si gioca a 1,38, per due o piuÌ marcature si sale a 3,14. Sul tabellone dei bomber spicca Sanabria a 3,00 per il Torino, ma gli analisti puntano anche sul ritorno di Belotti e lo offrono a 2,75.A Chiesa e Kean ancora il compito di trascinare la Juve, entrambi a quota 2,75.