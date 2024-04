Juve, le ultime sul rinnovo di Chiesa

"Può succedere ancora di tutto e nel mercato le cose possono cambiare anche in fretta. Ma una cosa è certa: l'ipotesi di un, cioè fino al 2026, sembra convenire ogni giorno di più". Così La Gazzetta dello Sport parla della situazione tra lae Federico, che dopo il gol pesante di martedì sera in Coppa Italia punta a ripetersi domenica contro la Fiorentina per confermare il buon momento di forma e avvicinarsi a quota 10 (gol), un traguardo che aiuterebbe a vedere l'intera stagione in modo diverso e ad affrontare con il miglior spirito possibile il summit di fine campionato con il suo agente FaliL'ipotesi di un rinnovo "ponte" ha preso ulteriormente quota nel momento in cui la Juventus ha avuto la certezza di partecipare al. Con un accordo di questo tipo fino al 2026, infatti, Chiesa avrebbe la certezza di esserci, altrimenti alla fine della prossima stagione sarà subito addio, a zero. Alla Continassa, ora come ora, vogliono scongiurare questo rischio, anche perché il progetto è quello di una squadra "con le ali" , che potrebbe includere anche(in scadenza con la Lazio) fino a Mason