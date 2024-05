Chiesa-Juventus: sì al rinnovo ponte

Il Corriere dello Sport parla di un forte interessamento della Roma , di cui in effetti si vocifera da settimane con basi concrete. Ma sul fronte Federicoc'è un altro aspetto da considerare, ovvero l'ipotesi - con quotazioni in rialzo - di un suocon la. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che ribadisce come la situazione attuale di bilancio del club renda improbabile per l'esterno un prolungamento pluriennale a cifre simili o addirittura superiori a quelle attuali: di fronte al rischio di perderlo a zero nel 2025, però, i bianconeri sono pronti a ragionare su una via di mezzo, in sostanza a spostare la scadenza di contratto alLa soluzione sembra essere vista di buon grado anche dall'entourage di Chiesa, proprio perché aiuterebbe a risolvere la questione nell'immediato rinviando ulteriori ragionamenti a un momento in cui la Juve potrà programmare il futuro con meno fretta. L'azzurro, da parte sua, sarebbe anche felice di restare a Torino, in una fase importante della sua vita anche fuori dal campo per l'avvicinarsi del matrimonio con la fidanzata Lucia Bramani. Ora, quindi, il rinnovo ponte dovrebbe accontentare tutti.