Chiesa-Juventus: ipotesi rinnovo breve

Il futuro di Federico rimane tutto da definire . A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport, che ricorda come il confronto tra il suo entourage e lanon abbia portato finora ad alcun traguardo. I bianconeri vorrebbero evitare di perdere l'esterno classe 1997 a zero tra un anno, ma dall'altro lato non sono disposti a fargli concessioni, soprattutto sul fronte dell'ingaggio. Inoltre c'è la variabileda considerare: da un certo punto di vista l'azzurro potrebbe rilanciarsi grazie alla filosofia offensiva del nuovo tecnico, che però da parte sua non farebbe le barricate per opporsi a una sua eventuale cessione in nome del bilancio.La situazione è fluida, e secondo il quotidiano si potrebbe arrivare a un'intesa per un, di un solo anno, per allontanare il problema della scadenza e il rischio di un addio gratis, aspettando novità dal mercato. Su Chiesa ci sono, che osservano interessati. E se dovesse ricevere un'offerta interessante, la Juve ci rifletterebbe attentamente…Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.