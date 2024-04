La Juventus si trova in una situazione difficile con, il cui contratto scade nel 2025, dopo aver investito complessivamente 60 milioni tra prestito (10), riscatto (40) e bonus (10). L'attaccante sarebbe interessato solo a un'offerta significativa dalla Premier League, ma finora non ha avuto dissidi con il club. Il problema principale riguarda piuttosto la sua collocazione tattica: attualmente non trova spazio nel modulo dellaper esprimere al meglio le sue qualità di esterno. Allegri ha tentato di adattarlo come seconda punta la scorsa estate, ma Chiesa ha faticato ad adattarsi e non ha ottenuto i risultati sperati nel lungo termine.