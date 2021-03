Massimo Chiesa, ex arbitro internazionale, ha parlato a calciomercato.com analizzando gli episodi dell'ultimo turno di campionato: "Juventus-Spezia: Sacchi 5,5 (Var Fabbri)", ha sentenziato.



Ecco il suo commento: “L’episodio che fa più discutere di tutto il match arriva al 10’, sul punteggio di 0-0: Frabotta travolge Vignali, che ha appena colpito il pallone di testa. Ginocchio e gamba in avanti nel salto per il giocatore della Juve, che si rende protagonista di un intervento durissimo. Per l’arbitro è solo ammonizione, ma si tratta di un errore: era da rosso il fallo di Frabotta. C’è al 94’ il rigore assegnato allo Spezia: Demiral in tackle colpisce Gyasi in area. Sacchi lo assegna solo in seguito al richiamo del Var Fabbri”.