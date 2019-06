Secondo quanto riporta La Repubbluca, sarà derby d'Italia per Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace molto a Inter e Juve. I bianconeri puntano forte sul viola anche in virtù di quello che con ogni probabilità sarà il prossimo allenatore bianconero, Maurizio Sarri. L'acquisto del classe '97 (che la Fiorentina valuta tra i 70 e gli 80 milioni di euro) dipende dai destini di Douglas Costa e Dybala. La Juve può finanziare l'arrivo di Chiesa cedendo le sue due stelle senza trascurare che i bianconeri non hanno ancora mollato la suggestione Mauro Icardi, in uscita dall'Inter.