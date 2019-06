Si allungano i tempi per il trasferimento di Federico Chiesa alla Juventus. L'esterno della Fiorentina è una delle priorità dei bianconeri per rinforzare l'attacco ma come riporta Il Corriere dello Sport, le resistenze del nuovo presidente gigliato Rocco Commisso allungheranno i tempi per il colpo bianconero. Commisso vuol trattenere a tutti i costi Chiesa a Firenze, almeno per un'altra stagione. I tempi si allungano ma la Juve ci proverà fino alla fine.