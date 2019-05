La partita per Federico Chiesa è entrata nella fase più calda. Come riporta Tuttosport, la prima richiesta della Fiorentina per cedere il proprio gioiello si aggirava intorno agli 80 milioni, almeno quando la squadra viola accarezzava ancora prospettive di qualificazione all’Europa League. Salvatasi all’ultima giornata, la società toscana dovrà con tutta probabilità rivedere al ribasso la quotazione del giocatore, che piace a Juventus e Inter. La quadra potrebbe essere trovata inserendo nell'operazione Chiesa alcune contropartite tecniche: un'ipotesi che, a differenza di qualche mese, dovrebbe ricevere l'ok della Fiorentina.