L'ex arbitro Massimo Chiesa è intervenuto a Calciomercato.com per commentare gli episodi di giornata:



Lazio-Milan 1-2

Guida (Var: Osato) 6

"Manca un giallo a Kessie per un intervento su Milinkovic Savic, e all'8' del primo tempo Strakosha prende il pallone con le mani fuori area: ci stava il giallo. Non mi ha convinto il tocco di avambraccio di Luis Alberto, ma è vicinissimo al corpo, la posizione è congrua e il giocatore non fa nulla per cercare il pallone. Non c'è nessuno dei due rigori chiesti da Zaccagni".



Sassuolo-Juventus 1-2

Maresca (Var: Aureliano) 6,5

"Arbitra bene e non succede nulla di particolare. Non c'è fallo di Morata su Kyriakopoulos in occasione del gol di Dybala, sono contrasti che non si fischiano più".