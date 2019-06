"Tutto in stand-by", così La Gazzetta dello Sport definisce la fase della trattativa tra la Juventus e Federico Chiesa. Durante la gestione Della Valle, più di una promessa era stata strappata dal calciatore. Con l'avvento di Commisso, la musica è cambiata. L'italoamericano vuole trattenerlo. Momento di stallo, ma l'Europeo Under-21 tiene accesi i riflettori sull'esterno, e sono riflettori che sono al massimo della luminosità: anche per questo, con il Bayern più volte affacciatosi alla finestra del classe 1997, c'è da tenere altissima l'attenzione. In attesa di una risposta definitiva da parte dei protagonisti di questa storia.