C'è spazio anche per il mercato, come sempre. E nello specifico per Federico Chiesa: la Juve parte leggermente in vantaggio rispetto alla concorrenza. Stando a quanto riporta Tuttosport, i rapporti con l'entourage del giocatore sono avviati da tempo. Ma la Fiorentina? C'è una rivalità da non sottovalutare, la possibilità di cederlo altrove stuzzica Commisso che appena ha potuto non le ha mandate a dire all'omologo juventino. Paratici però ci crede, nella trattativa e nelle potenzialità del ragazzo. Il prezzo? Intorno ai 60, 70 milioni di euro.